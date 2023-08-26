Политнавигатор Убийство руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было выгодно Западу, который тем самым пытается раскачать ситуацию внутри России накануне президентских выборов.
Матвейчев назвал организаторов убийства Пригожина
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Нет, клинические идиоты ты и Зиборов, не знающие законов логики.
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2 час.
КТ
КИРИЛЛ Трифонов
Мне Зиборов по барабану. Лично ты мудак.
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1 час.
Н
Николай
Получается, что в самом охраняемом, после Кремля, месте страны, любая спецслужба может беспрепятственно заминировать самолет? О какой безопасности можно говорить в остальных аэропортах, заводах, мостах и другой инфраструктуре страны. О какой безопасности граждан страны можно говорить когда ее защитников, героев нелюди избивают, убивают, их детей и родных унижают и оскорбляют а правоохранительные органы начинают реагировать только после огласки. Получается, что организатором всего этого беспредела в конечном итоге является наш госаппарат сверху до низу.
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54 мин.
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