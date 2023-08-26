Матвейчев назвал организаторов убийства Пригожина

Н

Николай

Получается, что в самом охраняемом, после Кремля, месте страны, любая спецслужба может беспрепятственно заминировать самолет? О какой безопасности можно говорить в остальных аэропортах, заводах, мостах и другой инфраструктуре страны. О какой безопасности граждан страны можно говорить когда ее защитников, героев нелюди избивают, убивают, их детей и родных унижают и оскорбляют а правоохранительные органы начинают реагировать только после огласки. Получается, что организатором всего этого беспредела в конечном итоге является наш госаппарат сверху до низу.