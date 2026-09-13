«Мне приписали чужую дочь»: как развод Максима Поташева оброс скандальными слухами и что произошло на самом деле

Для миллионов телезрителей имя Максима Поташева давно ассоциируется с безупречной репутацией. Титулованный магистр «Что? Где? Когда?», эрудированный ученый и успешный предприниматель всегда казался идеалом не только за игровым столом, но и в личной жизни.
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какие паташовы? у миллионов "чтогдекогда" давно уж ни с чем не ассоциируется.... эта телепередачка умерла для миллионов... её пик популярности прошёл ещё в 90-е