Сила в правде
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Сила в правде

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"Борьбу за Чёрное море проиграли": России пора понять это. Чтобы переломить ситуацию

"Борьбу за Чёрное море проиграли": России пора понять это. Чтобы переломить ситуацию

ГУР Украины впервые показало свои новые морские дроны серии Magura. "Не будет преувеличением сказать, что на данном этапе мы борьбу за Чёрное море проиграли", - считает военный обозреватель Влад Шлепченко.

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