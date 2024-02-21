В Ноябрьске возводят 3 школы

Строители начали возводить корпус для начальной школы в Ноябрьске. Площадь здания рассчитана на полтысячи учеников, сообщает департамент строительства и жилищной политики Ямала на официальной странице во «ВКонтакте».
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