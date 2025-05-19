Кофе, пиво, шоколад: какие продукты исчезнут вместе с глобальным потеплением

Глобальное потепление несет угрозу для всей планеты. И это связано не только с непредсказуемой погодой, таянием ледников и исчезновением многих биологических видов, но и изменением диеты всего ее населения.
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