Лайнеры Boeing 757 будут вылетать из столицы Сибири по средам, пятницам и воскресеньям.Авиакомпания Azur Air запустит рейсы из Новосибирска во вьетнамский Камрань, следует из информации, размещённой на официальном сайте аэропорта Толмачёво.
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