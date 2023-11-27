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Azur Air запустит рейсы из Новосибирска во вьетнамский Камрань

Azur Air запустит рейсы из Новосибирска во вьетнамский Камрань

Лайнеры Boeing 757 будут вылетать из столицы Сибири по средам, пятницам и воскресеньям.Авиакомпания Azur Air запустит рейсы из Новосибирска во вьетнамский Камрань, следует из информации, размещённой на официальном сайте аэропорта Толмачёво.

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