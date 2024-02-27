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Завершился регулярный чемпионат КХЛ: впереди самое лакомое блюдо — Кубок Гагарина

Завершился регулярный чемпионат КХЛ: впереди самое лакомое блюдо — Кубок Гагарина

После волевой и яркой победы динамовцев в овертайме над своим извечным соперником ЦСКА в заключительной встрече регулярки (4:3), ни у кого не должно остаться никаких сомнений в том, что именно подопечные Алексея Кудашова — сильнейший коллектив гладкого первенства, и, что именно этот клуб вполне заслуженно и по праву завоевал Кубок Континента.

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