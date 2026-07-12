Вентиляция в деревянном доме: как не загубить микроклимат и сэкономить на переделках

Когда я впервые столкнулась с проектированием инженерных систем в частном коттедже из клееного бруса, то быстро поняла одну простую истину: стереотип о «дышащих стенах» — это самый дорогой миф, который может разорить владельца дома.
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