В чём секрет нестареющих животных: акулы, которые жили ещё при Рюриковичах, и бессмертные медузы.

Ирина Некрасова

Мне 65, и я не знаю, что делать на Земле среднестатистическому человеку на протяжении 500 лет. Как представлю: экология портится, международная обстановка накаляется с каждым годом, эпидемии и пандемии сменяют одна другую, еда - сплошная отрава (и вода тоже), работать нужно будет до такого возраста, что захочется руки на себя, здоровую, наложить... Эти ужасы долголетия многочисленны и пугающи, каждый может представить "перспективку" 500-летнего тягания бытовой лямки... И кому это надо?!