В чём секрет нестареющих животных: акулы, которые жили ещё при Рюриковичах, и бессмертные медузы.

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Ирина Некрасова
Мне 65, и я не знаю, что делать на Земле среднестатистическому человеку на протяжении 500 лет. Как представлю: экология портится, международная обстановка накаляется с каждым годом, эпидемии и пандемии сменяют одна другую, еда - сплошная отрава (и вода тоже), работать нужно будет до такого возраста, что захочется руки на себя, здоровую, наложить... Эти ужасы долголетия многочисленны и пугающи, каждый может представить &quot;перспективку&quot; 500-летнего тягания бытовой лямки... И кому это надо?!
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