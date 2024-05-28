Неудачная политика президента США Джо Байдена по отношению к Украине, а также задержки с предоставлением помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов послужили причиной провала Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.
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