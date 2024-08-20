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Байден вспомнил фразу Киссинджера о Европе и России после Наполеона

Байден вспомнил фразу Киссинджера о Европе и России после Наполеона

Президент США Джо Байден в ходе выступления на национальном съезде Демократической партии в Чикаго вспомнил фразу бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Европа со времен Наполеона Бонапарта в XIX веке не смотрела на Россию без опаски.

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