Курс по направлению «Аддитивные технологии» появился в «Московской технической школе»

В рамках направления «Аддитивные технологии» «Московская техническая школа» («МТШ») совместно с Национальным исследовательским технологическим университетом «МИСИС» открыли дистанционный курс «Стандартизация передовых производственных технологий».
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