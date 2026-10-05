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Регионы России

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Нобелевская премия по физиологии и медицине 2026 года присуждена за открытие оптогенетики

Нобелевская премия по физиологии и медицине 2026 года присуждена за открытие оптогенетики

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2026 году стали Карл Дайссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель за их открытие в области светочувствительных ионных каналов и развития оптогенетики.

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