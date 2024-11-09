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Петербургский дневник

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Строительство Шкиперской и Витебской развязок ограничит движение на ЗСД

Строительство Шкиперской и Витебской развязок ограничит движение на ЗСД

В ночное время с 9 по 14 ноября В связи со строительством Шкиперской развязки будет ограничено движение по основному ходу ЗСД в районе съезда на намывные территории в направлении КАД Юг с 9 по 14 ноября в ночное время с 23:00 до 03:00, сообщили в пресс-службе ЗСД.

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