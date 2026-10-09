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Царьград

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Пассажиропоток электричек в Челябинской области вырос на 20%

Пассажиропоток электричек в Челябинской области вырос на 20%

В Челябинской области за восемь месяцев 2026 года пригородные электрички двух перевозчиков перевезли в общей сложности около 3,3 миллиона пассажиров, что на 7–20 % выше показателей аналогичного периода прошлого года.

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