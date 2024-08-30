В Сириусе расцвел "жемчужный куст" На красивоплоднике Бодиньера распустились сиреневые цветы. Этот пигмент присутствует во всех частях растения.
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В Сириусе расцвел "жемчужный куст" На красивоплоднике Бодиньера распустились сиреневые цветы. Этот пигмент присутствует во всех частях растения.