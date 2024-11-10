НН: Для членов Гистадрута открыли онлайн магазин

Полгода назад самая крупная профсоюзная организация страны – Гистадрут - открыла свой интернет-магазин, цель которого – предложить покупателям ходовые товары по ценам значительно ниже тех, что продают обычные супермаркетыДействительно, сотни товаров, заказанные в этом онлайн-магазине, дешевле на 10-15, а порой и на 20 процентов, чем их аналоги, которые мы привыкли покупать в других торговых точках .