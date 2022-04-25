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В Думу внесут проект постановления об амнистии нарушителей ПДД

В Думу внесут проект постановления об амнистии нарушителей ПДД

В Государственную думу РФ депутаты фракции ЛДПР и сенаторы Елена Афанасьева, Иван Абрамов внесут 26 апреля проект постановления об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения.

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