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Зеленского обвиняют в заработке $18 млрд за 2024 год - шокирующие цифры

Зеленского обвиняют в заработке $18 млрд за 2024 год - шокирующие цифры

Депутат Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО, утверждает, что Владимир Зеленский и его окружение зарабатывали в 2024 году по 36 тысяч долларов в минуту, что составило 18,97 миллиарда долларов за год.

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