Депутат Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО, утверждает, что Владимир Зеленский и его окружение зарабатывали в 2024 году по 36 тысяч долларов в минуту, что составило 18,97 миллиарда долларов за год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии