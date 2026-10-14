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Денис Мантуров посетил Иркутский авиационный завод

Денис Мантуров посетил Иркутский авиационный завод

Фото: пресс-служба Правительства РФ Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров посетил с рабочим визитом филиал ПАО «Яковлев» — Иркутский авиационный завод.

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