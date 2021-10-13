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Памятник генералу Карбышеву установят в Уссурийске

Памятник генералу Карбышеву установят в Уссурийске

На этой неделе юбилей празднует 5-я армия, штаб которой расположен в Уссурийске. В честь 80-летия со дня образования в городе проведут парад и запустят салют, а на территории штаба установят новые памятник и мемориальные доски, сообщает ИА UssurMedia.

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