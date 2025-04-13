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Царьград

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Эксперт: Трамп способен прекратить конфликт на Украине, предложив Зеленскому отставку

Эксперт: Трамп способен прекратить конфликт на Украине, предложив Зеленскому отставку

Профессор Туомас Малинен заявил, что капитуляция ВСУ необходима для мира на Украине. Он считает, что Дональд Трамп может остановить конфликт, прекратив поддержку Киева и предложив Зеленскому уйти в отставку.

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