Член комитета бундестага по экономике и энергетике от немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что страны ЕС постепенно исчерпывают финансовые ресурсы для помощи Украине.
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