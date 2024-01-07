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В Ростовской области найден клад с монетами Петровской эпохи

В Ростовской области найден клад с монетами Петровской эпохи

Археологи Азовского музея-заповедника в Ростовской области, на территории которого в XIV веке находился золотоордынский город Азак, обнаружили во время раскопок клад из 24 серебряных монет ранней Петровской эпохи.

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