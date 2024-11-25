Возлюбленная Тимати опубликовала фото в леопардовом белье

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Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова показала фигуру в откровенном образе. Снимок опубликован в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).