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Буданов*: массовое производство «Искандеров» создает большие проблемы для ВСУ

Буданов*: массовое производство «Искандеров» создает большие проблемы для ВСУ

Массовое производство Российской Федерацией «Искандеров» негативно сказывается на военнослужащих ВСУ, об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов*, передает агентство Reuters.

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