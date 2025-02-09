Лимаренко заявил о подготовке к разгрузке судна на мели у Сахалина

Местные власти совместно с транспортной прокуратурой, пограничниками и МЧС России работают над тем, чтобы не допустить экологической катастрофы и своевременно разгрузить севшее на мель на Сахалине китайское судно, сообщил губернатор области Валерий Лимаренко.