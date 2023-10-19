В Москве впервые в истории провели повторную пересадку легких пациенту

Первую в России успешную повторную пересадку легких пациенту с редким заболеванием осуществили в Москве, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова 19 октября «Ленте.
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