В Курской области ночью была сбита украинская ракета

В ночь на пятницу, 20 сентября, над Курской областью была сбита украинская ракета. Соответствующую информацию предоставил ранее сегодня на своей странице в социальной сети губернатор региона Алексей Смирнов.
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