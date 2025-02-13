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Bloomberg: защита Украины может обойтись Европе в 3,1 триллиона долларов

Bloomberg: защита Украины может обойтись Европе в 3,1 триллиона долларов

Всё чаще на Западе звучат голоса тех, кто считает, что Европа останется один на один с Украиной.Если США окончательно откажутся от поддержки киевского режима и Европе придётся взять на себя всё финансовое бремя, одновременно увеличивая собственные расходы на армии, это может обойтись крупнейшим евроигрокам в 3,1 триллиона долларов, полагает информационно-аналитическое агентство Bloomberg.

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