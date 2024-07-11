Какие грибы спасут от рака: где их найти и как отличить. Фото

Российские ученые из УрФУ, а именно — сотрудники Центра фундаментальной биотехнологии и биоинженерии провели ряд исследований и обнаружили, что трутовые грибы, произрастающие в Уральском федеральном округе, способствуют подавлению раковых клеток.