Какие грибы спасут от рака: где их найти и как отличить. Фото

Российские ученые из УрФУ, а именно — сотрудники Центра фундаментальной биотехнологии и биоинженерии провели ряд исследований и обнаружили, что трутовые грибы, произрастающие в Уральском федеральном округе, способствуют подавлению раковых клеток.
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