В Астраханской области возрождают виноградарство

Когда в 2016 году на лиманской земле решили выращивать виноград, его восприняли как диковинку. На приусадебных участках его выращивают успешно, но о производственных масштабах никто не задумывался - более привычны здесь арбузы, томаты и картофель.
Когда в 2016 году на лиманской земле решили выращивать виноград, его восприняли как диковинку. На приусадебных участках его выращивают успешно, но о производственных масштабах никто не задумывался - более привычны здесь арбузы, томаты и картофель.
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