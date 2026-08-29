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stroim21

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Социальные стройки Рязанской области: от школ до бассейна — что и когда появится в регионе

Когда речь заходит о развитии любого региона, первым делом вспоминаешь не абстрактные цифры из отчётов, а вполне конкретные вещи: появится ли новая школа рядом с домом, будет ли куда отвести ребёнка на плавание, найдётся ли современное пространство для прогулок и занятий спортом.

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