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Царьград

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Австралийская блогерша шокировала сеть платьем с необычным дизайном

Австралийская блогерша шокировала сеть платьем с необычным дизайном

Австралийская блогерша Картин Маллан удивила подписчиков Instagram новым образом. Она появилась в белом платье с глубоким декольте и красными пятнами, имитирующими кровь, что вызвало активное обсуждение в комментариях к публикации.

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