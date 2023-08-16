Набиуллина совершила два страшных "преступления", которые ей вообще никогда не простят. Заметки на полях про курс рубля к доллару и проклятье Набиуллиной.
Проклятье Набиуллиной... или ещё немного про курсы рубля, доллары, ЦБ...
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ММ
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ВВП в этом году будет в отрицательной зоне. «По нашей оценке, ВВП в этом году будет в отрицательной зоне. Мы уточнили свои оценки. Видим, что в этом году, к сожалению, будут отрицательные темпы роста», — сказала она на пресс-конференции.
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11 час.
Александр Денисов
Сколько автор не лижет, все равно у Наебулиной на ж*пе дырка!
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7 час.
Алексей Смирнов
Так подавляющему большинству было бы абсолютно плевать на курсы валют, тем более. что эти курсы не более чем спекуляция, если бы наши. так называемые бизнесмены, не ориентировались на них при назначении цены на товары внутреннего рынка. У нас. к сожалению, цену сейчас именно назначают, а не рассчитывают, какую захотелось, такую и установил, а завышенный курс доллара даёт мошенникам повод устанавливать явно завышенные цены.
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5 час.
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