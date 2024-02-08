В зоне спецоперации был уничтожен 35-летний Брендон Бауэрсокс7 февраля в телеграм-канале "TrackANaziMerc" появилась информация, что русские солдаты 3 декабря уничтожили американского наёмника Брендона Джеймса Бауэрсокса.
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