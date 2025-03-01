Зеленский рассказал, куда пойдут деньги от сделки с Британией на 2,26 млрд фунтов

Займ, предоставляемый Украине от Великобритании в рамках подписанного соглашения на 2,26 миллиарда фунтов стерлингов в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), будет направлен на усиление обороноспособности Украины.
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