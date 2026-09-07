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Новости для Фанов

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Пятнадцать рок-откровений 1978 года: почему Billboard до сих пор помнит этот странный год

Пятнадцать рок-откровений 1978 года: почему Billboard до сих пор помнит этот странный год

1978-й для рока был странным годом. Диско давило со всех сторон, студийные бюджеты раздувались, а панки обещали похоронить всех стариков.

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