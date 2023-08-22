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Скал Лабиссьер и «Сакраменто» подпишут частично гарантированный контракт

Центровой Скал Лабиссьер (27 лет, 208 см) и «Сакраменто» договорились о подписании 1-летнего частично гарантированного контракта.

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