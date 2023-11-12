Западные СМИ заявили о причастности к подрывам «Северных потоков» командира части спецопераций ВСУ

The Washington Post и Der Spiegel провели собственное расследование, в результате которого руководителем операции по подрыву «Северных потоков» объявили бывшего офицера сил спецопераций ВСУ Романа Червинского.
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