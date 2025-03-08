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Царьград

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"Очистить город от снега": в Челябинске экстренно устраняют последствия снегопада

"Очистить город от снега": в Челябинске экстренно устраняют последствия снегопада

В городе заметает проезжие части и тротуары.Дорожные службы Челябинска с ночи убирают снег. До утра задействовали 190 единицы техники и около 200 дворников.

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