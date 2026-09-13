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Царьград

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Герой России Курбанов рассказал, как танкисты и бойцы ГРУ вышли из окружения

Герой России Курбанов рассказал, как танкисты и бойцы ГРУ вышли из окружения

Бой продолжался почти сутки. Прорвать кольцо удалось ночью, при этом без потерь.Танковое подразделение и бойцы Главного разведывательного управления (ГРУ) России совместно вышли из окружения противника, не потеряв ни одного военнослужащего.

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