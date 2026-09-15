Евгений Солнцев и Виталий Маркелов подключили дом в селе Нежинка к сетевому газу

Это событие стало частью рабочей повестки визита заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова, который обсудил с губернатором региона Евгением Солнцевым дальнейшее партнёрство и новые направления использования природного газа.
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