Подозреваемого в убийстве участницы "Миссис Россия – Вселенная" задержали

Мужчину, которого подозревают в убийстве участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная 2017» Натальи Божук, поймали на территории другой страны.
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