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Царьград

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Израильские войска заняли город Дейр-Мимас на юге Ливана

Израильские войска заняли город Дейр-Мимас на юге Ливана

Израильские силы оккупировали Дейр-Мимас на юге Ливана, разместив свои позиции у военного лагеря. В ответ ливанская армия направила подкрепления и заручилась поддержкой миротворцев ООН.

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