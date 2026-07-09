Овечкин устал судиться с виновником потопа в его американской квартире

Будь в курсе✴

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин устал от судебных разбирательств из-за потопа в своей американской квартире и пошел на мировую.