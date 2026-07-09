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Овечкин устал судиться с виновником потопа в его американской квартире

Овечкин устал судиться с виновником потопа в его американской квартире

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин устал от судебных разбирательств из-за потопа в своей американской квартире и пошел на мировую.

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