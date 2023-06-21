Парламентская газета

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Ракетчиков и моряков предложили признать ветеранами боевых действий

Рабочая группа по вопросам проведения специальной военной операции (СВО) подготовила законопроект о признании ракетчиков, моряков и других участников спецоперации, не находящихся непосредственно в зоне спецоперации, ветеранами боевых действий.

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