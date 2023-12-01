Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

139 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • igor vinogradov
    истинно. А ЕМУ НЕПРОСТИТЕЛЬНО!Формулу Русского ...
  • Анатолий Рябенко
    В от ветку Россия обязана жёстко закрыть все поставки энергоресурсов особенно в США с единственной целью создать экон...В Кремле уверены,...
  • С С
    А вот сохранится долгие годы западлючий мир?В Кремле уверены,...

Ни голоса против. Депутаты Барнаула впервые за долгие годы одобрили бюджет без прений

Ни голоса против. Депутаты Барнаула впервые за долгие годы одобрили бюджет без прений

Заседание Барнаульской гордумы 1 декабря можно по праву назвать историческим Депутаты Барнаульской гордумы вслед за краевыми приняли бюджет города на 2024 год и следующую двухлетку в окончательном, втором чтении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх