Ни голоса против. Депутаты Барнаула впервые за долгие годы одобрили бюджет без прений

Заседание Барнаульской гордумы 1 декабря можно по праву назвать историческим Депутаты Барнаульской гордумы вслед за краевыми приняли бюджет города на 2024 год и следующую двухлетку в окончательном, втором чтении.
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