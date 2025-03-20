Врач рассказала о способах похудеть к лету

Похудеть к лету поможет увеличенное количество клетчатки в рационе, регулярный завтрак и отказ от обезжиренных продуктов, рассказала РИА «Новости» врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина.
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