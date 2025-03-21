В сервисах Яндекс-банка был зафиксирован сбой

Некоторые клиенты «Яндекс банка» жалуются, что не могут совершить перевод или слишком долго ждут зачисления денег на счет, об этом они пишут на сайте сервиса мониторинга сбоев в работе популярных компаний и интернет-ресурсов Downdetector.